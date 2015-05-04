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Ekonomi

Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya 2.71, Euro 3.04 liranın üzerinde başladı

04 Mayıs 2015 12:29

Dolar yeni haftaya 2.71, Euro 3.04 liranın üzerinde başladı. Euro geçen hafta, 15 ay sonra 3.0 lira sınırını aşarken, Euro karşısında gerilemesine karşın dolar da lira karşısında yeniden tırmanarak 2.70 lira sınırını geçti.

Yeni haftaya, dolar 2.71 liranın, Euro da 3.04 liranın üzerinde başladı. Erken saatlerde 2.7225 liraya kadar çıkan dolar 2.7180 liraya çekilirken, Euro da 3.0459 liraya kadar yükseldi.

Dolar 3.7435 lira ile 24 Nisan'da tarihi rekor düzeye tırmanmıştı. Euro da tarihi zirvesine Ocak 2014'te 3.1815 lira ile çıkmıştı.

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