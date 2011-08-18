-Dolar ve Avro yükseldi İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7810 liradan alınan dolar 1,7840 liradan, 2,5530 liradan alınan avro 2,5580 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7650 lira olan dolar güne 1,7750 liradan, 2,5560 lira olan avro 2,5550 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7850 lira, en yüksek 1,7890 lira, satışta en düşük 1,7920 lira, en yüksek 1,8100 lira seviyesinde işlem görüyor. -Borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 2.271,90 puan ve ortalama yüzde 4,19 oranında azaldı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 840,64 puan düşerek 51.945,93 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,59 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 1.431,26 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 2.271,90 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 4,19 değer kaybetti.