Dolar ve altında son durum

ABD, Avrupa ve Asya'da borsaların Paskalya Bayramı nedeniyle tatil olduğu haftanın son gününe dolar/TL 6,69, Euro/TL 7,32 seviyelerinden başladı.

Kur bugün 6,70 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL de 7,33 seviyesinde işlem görüyor.

Fed'in 2,3 trilyonluk yeni paketi ve IMF'in açıklamaları küresel piyasalardaki iyimser havayı destekledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60 seviyesinin destek, 6,80'in direnç konumunda izleneceğini bildirdi.

Çeyrek altın kaç lira?

Altının gram fiyatı, 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 361,5 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 361,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 366,2 lira ile rekor kırmasının ardından kazançlarını geri vererek, önceki kapanışın hafif altında 361,5 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 591 lira, Cumhuriyet altını da 2.412 liradan satılıyor.