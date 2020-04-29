Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını beklerken Fitch İtalya'nın kredi notunu düşürdü. İç piyasalar ise ekonomide normalleşme formüllerini tartışmaya devam ediyor. Bu akşam FED'in faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken kararın ardından FED Başkanı basın toplantısı düzenleyecek. Kararın öncesi dolar kuru 6,97 seviyesinde hareket ediyor. Euro ise aynı dakikalarda 7,56 TL'den işlem görüyor.

Altında son durum ne ?

Geçen haftanın son işlem gününde, 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, dün 384 liradan işlem görüyordu.

Bu sabah gram altın 383,4 liradan güne başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 629,5 lira, Cumhuriyet altını da 2.516,60 liradan satılıyor.