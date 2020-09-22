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Ekonomi

Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesinde: Kur 7.66'nın üstünü gördü

22 Eylül 2020 11:40

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dolar tl7.66 üstüdolar
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