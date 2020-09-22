Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesinde: Kur 7.66'nın üstünü gördü

Dolar TL karşısında yükselişini sürdürerek 7.66'nın üstünü gördü ve bir kez daha tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Dolar Türk lirası karşısında pazartesi günü haftaya 7.64 seviyesine yaklaşarak rekorla başladı. Günü bu seviyelerde kapatan kur, salı gününe 7.63 seviyesi civarında başladı.

Sabah saatlerinde yüzde 0.5 yükselişle 7.6688 seviyesine kadar çıkan kur, bugün de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar/TL böylelikle yılbaşından bu yana yükselişini yüzde 22'ye çıkardı.

Dolar/TL TSİ 11:00'de 7.66 seviyelerinde seyrediyor.