Dolar/TL kuru, Asya piyasalarında yeni rekorla işlem görmeye başladı

Pazartesi günü Asya piyasalarında işlemlerin başlamasından kısa bir süre sonra Dolar / TL kuru 9,85'in üzerini gördü.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin üzerinde bir indirimle politika faizini yüzde 16'ya çekmesinin ardından Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmişti.

Dolar/TL kuru 9,66'yı görerek tarihi zirvesini görmesinin ardından haftayı 9,61'den kapatmıştı.

Euro/TL kuru ise 11,25'in üzerini görmüş, piyasalar kapanırken 11,19 seviyesinde işlem görmüştü.

Gram altın da döviz kurundaki yukarı yönlü seyirden etkilenmiş ve satışı 561 TL'den gerçekleşmişti.

Bazı uzmanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan etme görüşlerinin de piyasalar üzerinde etkisinin olabileceği görüşünde.

Twitter'da bir paylaşım yapan ABD merkezli düşünce kuruluşu Washington Institute'tan Soner Cağaptay, Erdoğan'ın bu açıklamayı piyasaların kapalı olduğu Cumartesi gününde yapmasının Türk ekonomisi için büyük bir şans olduğunu söyledi.

BlueBay'den kıdemli piyasa gözlemcisi Tim Ash ise Reuters'a yaptığı değerlendirmede Pazartesi günü Türk finans piyasaları için endişelendiğini söyledi.

Ash, kaçınılmaz bir biçimde TL'nin yoğun satış baskısı altına gireceğini ifade ederek şunları aktardı:

"Hepimiz biliyoruz ki [Merkez Bankası Başkanı] Şahap Kavcıoğlu'nun faiz artırma yetkisi yok. Bu yüzden tek savunma, Merkez Bankası'nın sahip olmadığı döviz rezervlerini harcamak olacak."

Bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kabine Toplantısı da gerçekleşecek.

https://www.youtube.com/watch?v=Da5wNgBOTl8&feature=emb_title

Yabancı bankalar ne öngörüyor?

Barclays ve Goldman Sachs bankaları, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği tahmininde bulundu.

Reuters haber ajansına göre iki banka da yıl sonunda politika faizinin yüzde 15 olacağını öngörüyor.

Goldman Sachs'ın tahmininde Para Politika Kurulu'nun öncelikle 50 baz puan faiz indirimine gideceğini, sonraki iki toplantıda da 25 baz puanlık indirimler yapılacağı yer aldı.

Goldman Sachs, yüksek enflasyon nedeniyle bunun yanlış bir karar olacağını aktardı:

"Türk ekonomisinin esas probleminin büyümenin artması yerine, zaten yüksek seviyede olan enflasyonun artacak olması.

"Enflasyonun resmi hedefin dört katı olması nedeniyle ana sorunun enflasyon olmaya devam edeceğini, faizler düşürüldükçe enflasyonun artacağını düşünüyoruz."