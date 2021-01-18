Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Geçen haftayı 7.47 seviyesinden kapatan dolar/TL kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Kur sabah saatlerinde 7.50'nin üzerine tırmandı.
Türk Lirası TSİ 10.10'da dolar karşısında 7.4992, Euro karşısında 9.0600 seviyesinden işlem gördü. Kur sepeti 8.2840 oldu.
Küresel piyasalarda dolar bir miktar yükselişte. Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) yüzde 0.10 artıda seyrediyor.
Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi geçen hafta yüzde 1.05 geriledi. Gösterge endeks pazartesi günkü işlemlere yatay bir başlangıç yapmasının ardından yönünü aşağı çevirdi.