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Ekonomi

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Kur sabah saatlerinde 7.50'nin üzerine tırmandı

18 Ocak 2021 11:15

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