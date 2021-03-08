Dolar/TL yükseldi, Türkiye'nin risk primi 2021 yılı zirvesine çıktı

Türk Lirası, yeni haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederken, Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) 2021 yılının zirvesine geldi.

Dolar/TL kuru yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'ye varan artışla 7,70'in üzerini test etti. Böylelikle 21 Aralık'tan bu yana dolar/TL kurunda ilk kez 7,70'in üzeri kaydedildi.

Societe Generale analistleri tahvil getirilerinin gelişen piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren raporunda Türkiye'yi; Güney Afrika, Macaristan, Şili ve Kolombiya ile birlikte bu kapsamda en kırılgan ülkeler arasında saydı.

Şubat ayı başından bu yana, dolara karşı en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi yüzde 5,8 düşüşle Türk Lirası olurken ikinci sırada ise yüzde 5,1 ile Meksika Pesosu geliyor.

TIKLAYIN - Dolar/TL 7,70 seviyesini test etti

Risk primi 2021 yılının zirvesine çıktı

Türkiye'nin risk primi 341 baz puandan işlem görürken iki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 16,01 seviyesinde.

Risk priminde gelinen bu seviye 2021 yılının en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Türkiye’nin risk primi olarak tanımlanan, kredi temerrüt takas risk primi (CDS), Dolar/TL’deki yükseliş sonrasında 2021 yılının zirvesine tırmandı.