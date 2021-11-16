Türk Lirası eriyor: Dolar, 10,44 seviyesini gördü!

Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.

Bloomberg verilerine göre; dün yeni haftaya rekorla başlayan dolar/TL, bugün 10,44 liraya ulaşarak zirvesini yeniledi. Dolar, dün günü 10,06 seviyesinden kapatmıştı.

Sabah saatlerinde yükselişini sürdüren dolar 10,2531 seviyesini görmüştü. Daha sonra 10,22 seviyesine kadar geri çekilen kur, akşam saatlerinde 10,4426 seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 18.40 itibariyle 10,32 seviyesinde.

Euro ise güne 11,48'den başlarken, gün içinde 11,8180 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü.

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