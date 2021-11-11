Dolarda yeni zirve: 9,97

Dolar/TL yeni günde rekor tazeledi.
Dün akşam saatlerinde ABD'den gelen enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla hız kazanan dolar 9,87 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemişti. Dolar, bugün de güne 9,87'den başlamasının ardından 9.97'ye yükselerek tarihi zirvesine ulaştı. Dolar tarihi zirvesini görmesinin ardından 9,91 seviyesine çekildi.
Euro/TL'de güne 11,34'den başlarken, dün akşam saatlerinde 11,40'a kadar yüksdöveldikten sonra günü 11,30 seviyesinden kapatmıştı.
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TIKLAYIN: Dolarda yeni zirve: 9,87