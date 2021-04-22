Dolar/TL'de sert yükseliş: 8,30'un üzerinde!

Benzer görüntü sergileyen Euro ise 10 liranın üzerinde alıcı buluyor.

Dolardaki hareketlilik, ABD basınına konuşan kaynakların Başkan Joe Biden'ın uzmanlar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nda 1.5 milyon Ermeni'nin ölümüyle sonuçlandığı belirtilen 1915 olaylarını bu hafta "soykırım" olarak tanımaya hazırlanacağını açıklamasının ardından yaşandı.

New York Times'a konuşan konu hakkında bilgili bir kaynak, açıklamanın 1915 olaylarını anma günü olan 24 Nisan'da, yani bu cumartesi yapılmasını beklediğini söyledi. Kaynak Biden'ın açıklamayı yapma yönünde karar aldığını belirtirken, Biden yönetiminden birçok isim ve farklı ülkelerdeki konsolosluklarda görev yapanlar da cumartesi günü bu yönde bir açıklama beklediklerini söyledi.

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TL’de dün dolar karşısında yüzde 1’e yaklaşan değer kaybı yaşanmıştı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan "129 milyar dolar nerede" tartışamlarında, piyasa koşullarının rezerv değişimlerini belirlediğini, ihtiyaç olmaması halinde rezervlerin 100 milyar doların üzerine çıkabileceğini belirtmişti.

Merkez Bankası kaynaklarında 4 kalemde 165 milyar dolar kullanıldığını söylemiş, “Son iki yılda MB kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı" açıklamasını yapmıştı.