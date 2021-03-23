Dolar/TL'de günün ilk rakamları

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası'nda yaşanan değişim sebebiyle büyük dalgalanmalar yaşayan dolar/TL yeni güne 7.86'dan başladı. Euro/TL ise 9.40 düzeyinde.

Dolar/TL dün önce 7.70'e kadar geriledi, ardından 7.95'e yükseldi. Akşam saatlerinde ise 7.80-7.85 aralığında hareket etti. Dolar 23 Mart Salı gününe ise 7.86 liradan başladı.

Euro/TL'de ise dünkü sert hareketlerde 9.15-10.08 gibi çok geniş bir aralıkta dalgalanmıştı. Kapanışı 9.25'ten yapan euro/TL, bu sabah saatlerinde yüzde 1.5 civarı yükselişle 9.40'ın üzerinde el değiştiriyor.