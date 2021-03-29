Dolar/TL, 8,20 seviyesinin üzerini gördü

Geçen hafta çok 7,50-8,47 gibi çok geniş aralıkta dalgalanan dolar/TL, 8 liranın altında tutunmaya çalışsa da kapanışı 8,08'den yapmıştı. Dolar/TL, yeni haftaya 8,05'lerde başlamıştı.

Yeni haftanın ilk işlemlerinde 8,02'nin altını test eden dolar/TL kuru sonrasında yüzde 1 artışla 8,20 seviyesinin üzerini gördü. Euro/TL'de de yukarı yönlü ivme sürerken, kur 9,65'lere tırmandı.

TSİ 18.20 itibariyle dolar/TL 8,19 seviyesinde, Euro/TL 9,64 seviyesinde seyrediyor.

Türkiye'nin risk primi 465 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi yüzde 19,28 seviyesinde.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında ilk faiz kararının verileceği Nisan ayında veya sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında "hemen faiz indirileceği önyargısını" doğru bulmadığını belirtmişti.