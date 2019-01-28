Dolar/TL 5.30'u aştı

Geçen haftayı 5.2820 seviyelerinde tamamlayan kur yeni haftaya düşüşle başladı, ardından yükselişe geçerek akşam saatlerinde 5.33'ü aştı.

Geçen hafta 5.25'in altına gerileyen, cuma günü de 5.26 - 5.27 bandında dalgalanan kur yeni güne yüzde 0.2 kayıpla 5.25 seviyelerinde başladı. Kur daha sonra yönünü yukarı çevirdi ve akşam saatlerinde 5.32'ye kadar yükseldi.

Geçen hafta 6'nın altına gerileyen Euro/TL 6.01'den 6.10'a yükselirken sepet kur 5.62'den 5.72'ye çıktı.

Yurt içinde bugün önemli bir makro veri bulunmuyor. Çarşamba günü Merkez Bankası enflasyon raporu yayınlanacak.

Dış piyasalarda ise gündem yoğun. Çarşamba günü Fed'in faiz kararı takip edilecek. Yılın ilk toplantısında faiz oranlarında bir değişiklik beklenmiyor. Yine bu hafta İngiltere parlamentosunda ikinci Brexit oylaması, ABD - Çin ticaret görüşmeleri, ABD büyümesi ve tarım dışı istihdam verileri piyasaların radarında olacak.