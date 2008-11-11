Dolar tırmandı, borsa indi

Dövizde tansiyon yükseldi

Kriz Dubai borsasını da etkiledi

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5450 YTL, Euro 1,9650 YTL'den güne başladı. Akşam saatlerinde dolar 1,6050 YTL, Euro 2,0270 YTL’den işlem görüyor.Serbest piyasada önceki akşam doların satış fiyatı 1,5340 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 1,9650 YTL olmuştu.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.05 itibarıyla, alışta en düşük 1,5880 YTL, en yüksek 1,5900 YTL, satışta en düşük 1,5955 YTL, en yüksek 1,5990 YTL seviyesinde bulunuyor.23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,73 puan artarak yüzde 22,03'e yükseldi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 23,48'den kapandı.Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 22,66, bileşik getirisi yüzde 21,30 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2742, sterlin-dolar paritesi 1,5583, yen-dolar paritesi ise 98,00 düzeyinde seyrediyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 3,39 değer kaybıyla günü kapadı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 908,72 puan gerileyerek 25.889,18 puandan kapandı.Dün Çin’in teşvik paketinin ardından coşan Asya borsaları yaklaşık yüzde 6’lara yakın artışlarla kapanırken bugün yaklaşık yüzde 3’ü bulan kayıplarla kapandı.Tokyo Menkul Kıymetler Borsasındaki Nikkei Endeksi, yüzde 3 oranında değer kaybederek, 8.809,30 puandan kapandı.Öte yandan, Avustralya'da borsa yüzde 3,6 düşerken, Singapur, Güney Kore ve Hindistan'da değer kayıpları yaşandı.Borsaların gerilemesinde, küresel ekonomik kaygılar etkili oldu.Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 2,58 azalarak 4290,30 puan, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,73 değer kaybederek 4888,23 puan ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,93 gerileyerek 3402,99 puan oldu.Brüksel'de borsa yüzde 1,75, Madrid'de yüzde 2,86 değer kaybetti.Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,82 azalarak 8.870,54 puan oldu.Açılışta, S&P 500 yüzde 1,27 değer kaybederek 919,21 puana geriledi.Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları geriledi.ABD tipi hafif ham petrolün Aralık teslimi fiyatı 2,74 dolar bir başka ifadeyle yüzde 4,4 değer kaybederek varili 59,66 dolardan satılırken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 2,56 dolar (yüzde 4,35) düşerek 56,52 dolardan işlem görüyor.