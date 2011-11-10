T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar tekrar 1,8000 liranın altında   İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2011 13:27

-Dolar tekrar 1,8000 liranın altında    İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - İstanbul serbest piyasada dolar tekrar 1,8000 liranın altına geriledi. Sabah açılışta 1,8020 liradan güne başladıktan sonra 1,8060 liraya kadar çıkarak son 15 günün en yüksek seviyesini gören dolar bu seviyelerde fazla kalıcı olamadı. Saat 11.15 itibariyle İstanbul serbest piyasada 1.7900 liranın altına gerileyen dolar 1.7830 liradan alınıp 1.7870 liradan satılıyor. Alış fiyatı 2.4210 lira olan avronun satış fiyatı ise 2.4260 lira seviyesinde bulunuyor. Bankalararası piyasada satışta dolar kotasyonları da alışta en düşük 1,7830 lira, en yüksek 1,7860 lira, satışta en düşük 1,7880 lira, en yüksek 1,7940 lira seviyesinde işlem görüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24