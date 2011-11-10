-Dolar tekrar 1,8000 liranın altında İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - İstanbul serbest piyasada dolar tekrar 1,8000 liranın altına geriledi. Sabah açılışta 1,8020 liradan güne başladıktan sonra 1,8060 liraya kadar çıkarak son 15 günün en yüksek seviyesini gören dolar bu seviyelerde fazla kalıcı olamadı. Saat 11.15 itibariyle İstanbul serbest piyasada 1.7900 liranın altına gerileyen dolar 1.7830 liradan alınıp 1.7870 liradan satılıyor. Alış fiyatı 2.4210 lira olan avronun satış fiyatı ise 2.4260 lira seviyesinde bulunuyor. Bankalararası piyasada satışta dolar kotasyonları da alışta en düşük 1,7830 lira, en yüksek 1,7860 lira, satışta en düşük 1,7880 lira, en yüksek 1,7940 lira seviyesinde işlem görüyor.