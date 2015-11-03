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Ekonomi

Dolar, tek parti iktidarıyla düştü; Akdoğan'ın 'başkanlık' açıklamasıyla yükseldi

Güne 2.8240/2.8280 seviyesinde başlayan ABD Doları, 2.85'i gördü

03 Kasım 2015 20:40

1 Kasım seçimlerinin tek parti iktidarına işaret etmesinin ardından piyasalarda oluşan iyimserlik, hükümet kanadından başkanlık sistemine yönelik gelen açıklamalarla negatife döndü. 

Reuters'in haberine göre, bu sabah saat 09.07 itibariyle 2.8240/2.8280 seviyesinde olan dolar/TL, 2.8470'e kadar yükseldikten sonra saat 13.46'da 2.8381/.8390 seviyesinden işlem görüyordu. Dolar, Türk Lirası karşısında 15.31'te 2,85'i gördü. Öte yandan sabah hafif pozitif açılış yapan BIST-100 endeksi ise ilk seansı yüzde 0.72 düşüşle 83,095 puanda tamamladı.

Dolardaki yükselişin, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın, 24 TV canlı yayınında yaptığı başkanlık açıklaması olduğu belirtildi. 1 Kasım Genel Seçimleri’ni değerlendiren Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Anayasa meselesi önceliklerimizden biridir. Bunun içinde bir madde de başkanlık. Bizim temel perspektifimizdir. Bunlardan biz geri adım atmayız ve bunun için ciddi bir çaba içinde olacağız" ifadelerini kullanmıştı. Analistler ortaya çıkabilecek yeni siyasi tartışmaların hükümetin odak noktasını ekonomiden kaydırabileceği endişelerinin uzun vadede olumsuz etki yaratabileceğini belirtti.

 

"Yapılan açıklamalar TL cinsi varlıklarda negatif etki yarattı"

 

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, "Yapılan açıklamalar TL cinsi varlıklarda negatif etki yarattı. BIST-100 endeksi 0.7 değer kaybetti. TL ise dolar karşısında yüzde 1 civarında değer kaybetti. Açıklamaların ardından dolar alımları başladı" dedi.

Dün Reuters'ta yer alan bir analizde ise AKP'nin ekonominin yeniden büyüme patikasına girmesi ve acil olarak yapısal reformlara odaklanılması için önemli bir fırsat penceresi yarattığına ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomide popülist söyleminden ve başkanlık sistemine kutuplaşmayı keskinleştirecek şekilde geçiş ısrarından ne ölçüde vazgeçeceğinin halen kilit önemde olacağı belirtildi.

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