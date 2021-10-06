Dolar tarihi zirvenin hemen altında işlem görüyor; gözler Merkez Bankası'nın yatırımcı toplantısında

Dolar/TL kuru küresel piyasalarda doların güçlenmesiyle tarihi zirvesi olan 8,94'ün hemen altında seyrediyor.
Güne 8,89 seviyesinden başlayan dolar kuru, hafta boyunca 8-85 - 8,90 aralığından işlem görmüştü.
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Dolar, bugün küresel piyasaların etkisiyle 8,90 seviyesinin üzerinde dalgalanırken, 8,93 seviyesinin üstünü test etti.
Gözler Merkez Bankası'nın yatırımcı toplantısında
Öte yandan piyasalarda gözler yarın gerçekleştirilecek Merkez Bankası'nın yatırımcı toplantısına çevrildi.
Piyasalar, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun vereceği mesajlardan ekim ayında faiz indirimine gidilip, gidilmeyeceğine yönelik verilecek sinyalleri takip edecek.
Eylül'de manşet enflasyon yüzde 19,58 olurken, Merkez Bankası'nın para politikasını oluştururken baz aldığı çekirdek enflasyon ise yüzde 16,98 olarak gerçekleşti.
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Mevcut politikaya göre Merkez Bankası'nın 100 baz puan indirim şansı varken, piyasalar Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimine gidip gitmeyeceğini takip edecek.
Merkez Bankası, faizin çekirdek enflasyon üzerinde oluşturulacağını ifade etmişti.