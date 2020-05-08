Dolar tarihi seviyelerdeyken Fenerbahçe'den "Döviz borcumu TL'ye çevirdim" açıklaması

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla döviz cinsinden borçlarının önemli kısmını TL'ye çevirdiğini açıkladı. Doların tarihi seviyelere yükseldiği dönemde kulübe finansal açıdan nefes aldıracak gelişmeye dair açıklama şöyle:

"Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Şubat ayında başlayan görüşme ve işlemler sonucu Türk Lirası'na çevrilen yabancı para borçlarımız 62,7 milyon ABD Dolarına (Ortalama kur 6,91) ve 108,2 milyon Avro'ya (Ortalama kur 7,23) ulaşmış olup finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon ABD Doları'na gerilemiştir."