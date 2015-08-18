Dolar tarihi rekoru kırdı, Merkez Bankası faizleri artıracak mı?

Doların son 1 haftada üst üste rekorlar kırması, dün de MHP-AKP arasındaki koalisyon görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasının ardından 2.86'yı da aşarak tüm zamanların rekorunu kırması üzerine gözler Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bu kez ekonomistler faiz artırım ihtimalini yabana atmıyor.

CNBC-e'nin NTVpara.com'da yayınlanan ve 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen anketine göre, 17 ekonomistten 12’si politika faizinde değişiklik beklemezken 5 ekonomist faiz artırımı bekliyor. (Bunlardan 3'ü 50 baz puan, biri 100 baz puan, biri de 25 baz puan bekliyor)...

İşte anketin detayları

17 ekonomistin tamamı faiz koridorunun üst bandında ise değişiklik beklemiyor. 17 ekonomistten 14’ü faiz koridoru alt bandında değişiklik beklemiyor, 3 ekonomist 50 baz puan artırım bekliyor. TL ve döviz zorunlu karşılıklarda ise değişiklik beklenmiyor.

Şu an gecelik faiz yüzde 7,25

Merkez Bankası 1 haftalık repo faizini yüzde 7,50; gecelik borç verme yüzde 10,75 ve gecelik borçlanma faizini yüzde 7,25 seviyesinde tutuyor.