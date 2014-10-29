Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde 2,21'in altına gerileyerek yaklaşık son 1,5 ayın en düşük seviyesi 2,2014'ü gördü.

Güne 2,23 seviyelerinden başlayan dolar/TL, ABD'de açıklanan eylül ayına ilişkin dayanıklı mal siparişlerinin, yüzde 0,5'lik artış beklentilerine karşın yüzde 1,3 gerilemesinin ardından 2,22'nin altına inerek 2,2187'yi görmüştü.

Bunun yanında uluslararası piyasalarda doların, Fed'in faiz kararı öncesinde diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle satışların ivme kazandığı dolar/TL, 2,2014 ile 17 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Bu gerilemeyle birlikte, ekim ayının başında 2,28 seviyelerinde bulunan dolar/TL'deki düşüş de yüzde 3,5'i buldu.

Analistler, FED toplantısında parasal genişlemenin sonlandırılmasına karşın, faizlerin uzun bir süre düşük seviyelerde tutulacağına ilişkin beklentilerin, dolardaki satış baskısını artırdığını belirtiyor.

Analistler ayrıca, faiz kararının ardından Fed Başkanı Janet Yellen'in açıklamalarının da doların yönü üzerinde etkili olabileceğine işaret ediyor.