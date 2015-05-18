Dolar seçimlere kadar nasıl hareket edecek?

Dolar, Türk Lirası karşısında 2,74'lerin üzerine çıkıp tarihi zirveyi gördükten sonra geçen hafta 2,60 seviyesinin de altını görerek, son 4 ayın en düşüğüne indi. Cuma günü Türk Lirası karşısında 2,60 seviyesinin de altına inerek son dört ayın en düşüğünü gören dolarda bugün biraz daha hareketli.

Piyasaların önündeki en büyük dönüm noktası Haziran'daki genel seçimler. Uzmanlar, seçime kadar iyimser tablonun devam edeceğine işaret ederken, dolardaki değer kaybının daha çok dış faktörlerden kaynaklandığına işaret etti.

Dolar, Türk Lirası karşısında bugün 2,58 seviyesinden işlem görüyor. Bu sabah 10.35’te 2,5890'ı gördü.



Yüksel Göçmez'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, piyasa uzmanları seçime kadar iyimser tablonun devam edeceğine işaret etti.



İşte uzmanlardan yorumlar:

Paksoy: İki neden var

Saxo Capital Menkul Değerler Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy, “Dolardaki düşüşün iki ana nedeni var. Yurtdışında dolar endeksi 100 seviyelerinden 93’lere kadar geriledi. İçerde de 2,74 seviyelerinden sonraki hazine ihaleleri oldukça başarılı geçti. Bu da Türkiye’ye ciddi oranda bir fon girişi olduğuna işaret etti. İç piyasada gidenden daha fazla dolar hareketi olması piyasada doların Türk Lirası karşısındaki hareketini destekledi. Seçime kadar aşırı bir yükseklik beklemesek de volatilite devam ediyor. Dolar endeksi 93-94 seviyesinde kalırsa, seçime kadar 2,60 ve altı hatta seçim anketleriyle daha iyimserlik olursa 2,55-50 bandı da mümkün. Ancak dolar endeksinin yükselmesiyle Yunanistan ve benzeri etkilerle yükselirse, 2,60’ın üzerine yerleşebilir. En iyimser senaryoda 250-55 olabilir. Hala dolar/tl yukarı yönlü risk devam ediyor. En büyük resimdeki seçime kadar teknik bir düzeltmesi diyebiliriz şu son dönemde yaşanan resim” şeklinde konuştu.



Metin: Dolar pozisyonları kapanıyor

ING Bank Döviz Bölümü Müdürü Burçin Metin, “Düşüşün temel nedeni Türkiye özelinde seçime kadar dolar pozisyonunun kapanması. Dolar alanların birçoğu pozisyonları kapattı. Seçimle ilgili piyasa yansılı senaryolar fiyatlanıyor. Ona göre yeni pozisyonlar açıyorlar. Seçime kadar inişin devam etmesini bekliyorum. 2,52-2,50’ye kadar inebilir seçime kadar. Ancak seçimlerden sonra yine yükselecek. Seçimlerden sonraki aritmetik çok önemli. Önümüzdeki bir ABD merkez bankası Fed’den gelecek bir faiz kararı var. Çok farklı denklemler var. Fed’e piyasa tepkisinin çok olumlu olacağını düşünmüyorum. Dolardaki hareket sadece Türkiye’ye de olmayacak ama Türkiye özelinde de yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum” dedi.



Özcan: Temel destek yurtdışından geliyor

Global Menkul Değerler Kıdemli Analisti Filiz Özcan, “Dolar TL‘deki hareketi daha çok yurtdışında yaşanan gelişmelere bağlıyoruz. ABD’de veriler oldukça kötü geliyor. ABD’de birinci çeyrek büyüme verileri beklentilerin oldukça altında gelip, şok etkisi yarattı. İkinci çeyrek için büyüme beklentileri de oldukça düşüş. Bu da dolarda dünya çapında düşüş getirdi. Türk lirası yılbaşından bu yana seçim etkisi Merkez Bankası baskısı gibi faktörlerle geride kaldı. Ancak şu anda global faktörler Türk Lirasını destekliyor. Dolar/ TL’nin kısa vadede 2,50-55 bandına oturma bandına oturma ihtimali var orta vadede ama kısa vadeli senaryoda bizim beklentimiz 2,55 seviyesi” şeklinde yorum yaptı.



İçerde gözler Merkez Bankası'nda olacak

Bu hafta borsacılar için kısa bir işlem haftası olacak.



Yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle borsa kapalı.



Bu hafta odak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası kararları.



ABD'de özellikle geçen haftanın ikinci yarısında dolar endeksinde ve 10 yıl vadeli tahvil faizlerindeki düşüş öne çıkarken, pay piyasalarında tarihi zirveler görüldü.



Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,11 yükselerek 18.273 puan ile tarihinin en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi kapanış rekorunu yüzde 0,08 geliştirerek 2.123 puana taşıdı. Geçen hafta içinde yüzde 2,35'e kadar yükselen ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri, perşembe ve cuma günleri hızlı bir şekilde düşerek haftayı yüzde 2,14 seviyelerinde tamamladı.



Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, nisan ayı TÜFE ve imalat sanayi verilerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını tahmin ediyor.