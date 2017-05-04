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Ekonomi

Dolar sakin seyrini sürdürüyor

Kur şu dakikalarda 3.53 seviyesinden işlem görüyor

04 Mayıs 2017 12:43

Dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit tutma kararını takiben sakin seyrini sürdürdü. Kur şu dakikalarda 3.53 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 3.85'ten işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5320 lira, euronun satış fiyatı ise 3.8530 lira olmuştu.


Fed faizi sabit tuttu


Amerika Merkez Bankası (Fed) mayıs toplantısında politika faizini beklendiği gibi sabit tuttu ancak haziran toplantısı için açık kapı bıraktı. İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metninde, FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0.75-1.00 aralığında sabit tutma kararını oybirliğiyle aldığı bildirildi.

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