Dolar rekora gidiyor

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi ve ABD borsalarındaki çöküş doları yeniden 1.70'in üzerine çıkardı. İstanbul serbest piyasada dolar 1.7350 YTL, euro 2.1660 YTL'den güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1.7330 YTL'den alınan dolar, 1.7350 YTL'den satılıyor.



2.1640 YTL'den alınan euro'nun satış fiyatı ise 2.1660 YTL olarak belirlendi.



Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1.6750 YTL, euro'nun satış fiyatı ise 2.1320 YTL olmuştu.



Dolar kotasyonları saat 09.20 itibarıyla alışta en düşük 1.7300 YTL, en yüksek 1.7430 YTL, satışta en düşük 1.7490 YTL, en yüksek 1.7520 YTL seviyesinde bulunuyor.



İMKB'de son durum



İstanbul Menul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 601.51 puan azalarak 21.327,76 puan seviyesinde açıldı.



Hisse senetleri, bu seviyede yüzde 2.74 değer kaybetti.

