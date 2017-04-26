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Ekonomi

Dolar ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalarda odak noktasında yer alırken, yurt dışında ise ABD başkanının vergi reformu ile ilgili açıklamaları bekleniyor

26 Nisan 2017 13:15

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı bugün sabah saatlerinde dolar/TL kuru 3.59'un altında alıcı buluyor. Dolar dün sabah 3,57 liranın altına kadar gerilemiş öğle saatlerinden itibaren yeniden yükselmişti.

CNNTürk'te yer alan habere göre JP Morgan, Merkez Bankası'nın (MB) bugünkü toplantıda değişikliğe gitmesini beklemezken Deutsche Bank'a göre MB Geç Likidite Penceresi faizini 75, gecelik borç verme faizini 50 baz puan artırabilir.

Dolar/TL, güne yatay başlayarak 3,5758'i görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 3,59'un üzerinden alıcı buluyor. Dün güne azalışla başlayan ve 3,5700 ile son iki ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 0,23 artışla 3,5803'ten tamamladı.

Dolar/TL bugüne yatay bir başlangıç yaparak 3,5758 seviyesine kadar gerilerken, saat 09.50 itibarıyla 3,59'un üzerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,42 artışla 3,9295, sterlin/TL yüzde 0,22 değer kazancıyla 4,6094'ten işlem görüyor.

MB'nin faiz kararı odak noktasında

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını, yurt dışında ise ABD'de MBA mortgage başvuruları ile ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin açıklamalarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 3,55 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğuna işaret eden analistler, olası yükselişlerde 3,6250 ve 3,6500 seviyelerinin direnç konumunda olacağını kaydetti.

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