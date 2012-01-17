-Dolar milyarderi Prohorov'un adaylığı MOSKOVA (A.A) - 17.01.2012 - Rusya Devlet Başkanlığına topladığı 2 milyon imzayla aday olma hakkını kazanan dolar milyarderi işadamı Mihail Prohorov, kazanması halinde başbakanlık için adaylarının cezaevinde bulunan Yukos petrol şirketinin eski başkanı Mihail Hadarkovski veya eski maliye bakanı Aleksiy Kudrin olacağını bildirdi. Prohorov, muhalif yayınıyla tanınan, ''Moskova'nın Ekosu'' radyosuna yaptığı yaptığı açıklamada, ''Başbakanlık görevi için bir adayım var. Hatta birkaç adayım var. Birini şimdi seslendirebilirim; Aleksiy Kudrin'' dedi. Kudrin ile bu konuyu henüz görüşmediğini ve diğer potansiyel başbakan adayının ise Hadarkovski olduğunu dile getiren Prohorov, ''Hadarkovski için hükümette başbakanlık da dahil olmak üzere kesinlikle yer var'' diye konuştu. Prohorov, kazanması halinde kurduracağı hükümette şu anda Adil Rusya Partisi milletvekili olan Aksana Dimitreyeva için de yer olduğunu belirtti. Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da bütçe ve vergi komisyonu üyesi olan Dimitreyeva, 1990'larda birkaç ay İş ve Sosyal kalkınma Bakanlığı görevinde bulunmuştu. Prohorov, seçilmesi halinde Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in devlet başkanlığı sırasında vergi kaçırmak ve yolsuzluk suçlarından hapis cezasına çarptırılan Hadarkovski'yi serbest bırakacağını söylemişti.