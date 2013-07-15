Dolar MB açıklamasıyla düştü

Güne 1,95 liranın üzerinde başlayan ABD Doları, Merkez Bankası'nın faiz koridorunu genişletmeyi gündeme alacağı duyurusuyla 1,9300'e kadar geriledi.

Merkez Bankası'nın (MB) açıklamaları doları düşürdü.

Cnbce.com'da yer alana habere göre, Güne 1,9551 seviyesinden başlayan ABD Doları, Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz koridorunu genişletmeyi gündeme alacağını duyurmasının ardından düşüşe geçti.

Açıklama öncesi 1,9450 seviyesinde işlem gören dolar/TL, TCMB açıklamasıyla 1,9300'e kadar geriledi.

Cuma günü sepet bazında TL 2,2644'e kadar yükselerek tarihi zirvesini görürken, dolar/TL de en yüksek 1,9660'ı görmüştü. Cuma günü akşam saatlerine doğru gelişmekte olan ülkelere gelen girişlerle TL hem dolar karşısında hem de sepet bazında gerilemişti.