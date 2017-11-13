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Ekonomi

Dolar kurunda son durum ne?

Dolar/Türk Lirası 'cari açık' sonrasında 3.86'nın altındaki seyrini sürdürüyor

13 Kasım 2017 13:52

Dolar/Türk Lirası, açıklanan eylül ayı cari işlemler dengesi verisi sonrasında haftanın ilk işlem gününde 3.86 seviyesinin altındaki seyrini koruyor.

Türk Lirası, sabah saatlerinde dolar karşısında yüzde 0.30 artıda 3.8527 seviyesinden işlem gördü. Uluslararası piyasalarda işlem gören dolar ise, önemli paralar karşısında yüzde 0.10 ekside bulunuyor.

Cari açık eylül ayında 4.53 milyar dolar oldu. Veri, ağustos ayında 1.24 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Bloomberg’ın haberine göre, eylül ayı verisine ilişkin beklenti cari açığın söz konusu dönemde 4.05 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

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