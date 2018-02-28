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Ekonomi

Dolar kuru yükselişe geçti

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası yükselişte

28 Şubat 2018 11:24

Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar ile ABD'de büyüme ve enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerini izliyor.

Powell sunumunda büyüme görünümünün güçlü seyrettiğini, finans piyasalarındaki son oynaklığın ekonomi üzerinde etkisi olmayacağını, bu anlamda kademeli faiz artışlarının devam edebileceğini belirtti. 

Fed'in yeni Başkanı Jerome Powell'ın kademeli faiz artışlarının devam edeceğini ve ekonominin güçlendiğini belirtmesiyle kur akşam saatlerinde önce 3.7964'e, ardından 3.80'e yükseldi. Son olarak 3.8138'e kadar çıktı.

Bir süredir 90 direncinin hemen altında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksi, Powell'ın yatırımcılar tarafından "şahin" bulunan ve faiz artırımlarına yönelik beklentileri yükselten sunumu sonrası 90,40'a yükseldi.

Dolar endeksindeki yükselişe bağlı olarak bu sabah erken saatlerde 3.81'in üzerine çıkan dolar kuru saat 07:30'da 3.81 civarında seyrediyor.

Jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar/TL geçen hafta 3.76'lı seviyelerden 3.81'in üzerine çıkmış ancak sonrasında endişelerin hafiflemesiyle haftayı 3.78'in hemen üzerinde tamamlamıştı.

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