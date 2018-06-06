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Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar?

Merkez Bankası'nın 3 puanlık faiz artışı sonrasında gözler yarınki toplantıda

06 Haziran 2018 11:48

Merkez Bankası'nın faiz artışı, likidite önlemleri ve sadeleştirme adımıyla rekor seviyeden uzaklaşan dolar/TL 4,60 civarında hareket ediyor, Euro ise 5,38 civarında.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,9290'la tarihi zirveyi görmesi sonrasında dolar yönünü aşağı çevirmişti. Euro/TL de 5,38-5,39 bandında seyrediyor.

Piyasaların gözü yarınki olağan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Merkez'in 3 puanlık faiz artışı sonrasında yarınki toplantıda da faiz artışı gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Enflasyonun mayısta yüzde 12.15'e çıkarak altı ayın en yüksek seviyesine gelmesi sonrasında yeni bir faiz adımı gelebileceği belirtiliyor.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki faiz kararını da yakından izleyecek.

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