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Ekonomi

Dolar kuru beklentisi değişmedi ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 18:16

-Dolar kuru beklentisi değişmedi  ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Merkez Bankasının ekim ayının ilk anketinde 1,8500 lira olan cari ay sonu dolar kuru beklentisi ekim ayının ikinci dönem beklenti anketinde de aynı kaldı.  Merkez Bankasının, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerle profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği beklenti anketinin ekim ayı ikinci dönem sonuçları açıklandı. Ankete göre, cari ayın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi 1,69 oldu. Ekim ayının birinci dönem anket sonuçlarında cari ayın TÜFE beklentisi yüzde 1,38 düzeyindeydi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0,96 oldu. Ekim ayının birinci anketinde beklenti yüzde 0,87 idi. Ankette iki ay sonrasının TÜFE beklentisi 0,56 olurken, yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi yüzde 8,01 oldu. Ekim ayının birinci dönem anketinde söz konusu beklenti oranı yüzde 7,46 düzeyindeydi. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,78'den yüzde 6,84'e, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 6,31'den yüzde 6,28'e geriledi.      -Dolar kuru beklentisi- Ankete göre, cari ay sonu dolar kuru beklentisi 1,8500 lira oldu. Beklenti ekim ayının birinci dönem anketinde de aynı düzeydeydi. Yıl sonu dolar kuru beklentisinde de değişiklik olmazken bu rakam 1,8100 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,7600 liradan 1,7700 liraya çıktı.      -Cari işlemler dengesi beklentisi-      Ankette, bu yıl sonu yıllık cari işlemler dengesi beklentisi 72 milyar 649,4 milyon dolar, gelecek yıl sonu yıllık cari işlemler dengesi beklentisi ise 62 milyar 141,6 milyon dolar oldu. Bu yılın sonundaki yıllık GSYH büyüme beklentisi yüzde 6,4'den yüzde 6,7'ye yükselirken, gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,8'e düştü. -Repo ihale faiz oranları- Cari ay sonu Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 5,75'te kaldı; gelecek 3 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 5,64'den yüzde 5,75'e yükseldi. Gelecek 6 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 5,69'dan yüzde 5,84'e, gelecek 12 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 6,06'dan yüzde 6,14'e, gelecek 24 ay sonrası için ise yüzde 6,48'den yüzde 6,51'e çıktı.

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