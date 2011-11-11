-Dolar kuru beklentisi 1,7800 liraya geriledi ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Merkez Bankası'nın Ekim ayının ikinci dönem beklenti anketinde 1,8500 lira olan cari ay sonu dolar kuru beklentisi, Kasım ayının ilk dönem beklenti anketinde 1,7800 liraya geriledi. Merkez Bankası'nın, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerle profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği beklenti anketinin Kasım ayı birinci dönem sonuçları açıklandı. Ankete göre, cari ayın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi 0,94 oldu. Ekim ayının ikinci dönem anket sonuçlarında cari ayın TÜFE beklentisi yüzde 1,69 düzeyindeydi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0,43 oldu. Ekim ayının ikinci anketinde beklenti yüzde 0,96 idi. Ankette iki ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 0,65 oldu. Kasım ayının ilk anketinde yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 9,08 oldu. Ekim ayının ikinci dönem anketinde söz konusu beklenti yüzde 8,01 düzeyindeydi. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,84'ten yüzde 6,93'e, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 6,28'den yüzde 6,42'ye yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,7700 liradan 1,7600 liraya geriledi. -Cari açık ve büyüme- Ankette, bu yıl sonu yıllık cari işlemler dengesi beklentisi 73 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Cari açık beklentisi Ekim'in ikinci anketinde 72 milyar 649,4 milyon dolar düzeyindeydi. Gelecek yıl sonu yıllık cari işlemler dengesi beklentisi ise 62 milyar 141,6 milyon dolardan, 62 milyar 597,7 milyon dolara çıktı. Bu yılın sonundaki yıllık GSYH büyüme beklentisi yüzde 6,7'den yüzde 6,8'e yükselirken, gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye düştü. -Repo ihale faiz oranları- Cari ay sonu Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 5,75'te kaldı; gelecek 3 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de aynı şekilde yüzde 5,75'te kaldı. Gelecek 6 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 5,84'ten yüzde 6,11'e, gelecek 12 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 6,14'ten yüzde 6,34'e, gelecek 24 ay sonrası için ise yüzde 6,51'den yüzde 6,58'e çıktı.