Dolar kuru ABD Başkanı Trump'ın açıklamasıyla 4.59 seviyesine çıktı

Dolar kuru 24 Haziran seçimlerinin ardından 4.66'dan 4.53 seviyesine gerilerken bu seviyelerde kalıcı olmadı. Dün akşam saatlerinde 4.60'ın altına inen kur yeni günde 4.55'e kadar geriledi, ardından 4.57'ye yükseldi.

Bloomberg HT haberine göre kur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkmak istediğini ifade ettiği yönündeki haberin ardından tekrar 4.59'u gördü. ABD endeks vadelileri, haberin ardından kazançlarını azalttı. Avrupa hisseleri yönünü aşağı çevirdi.

Euro hafif artışla 5.32'de, sterlin de %0.1 düşüşle 5.99'da seyretti.

TL dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösteren para birimlerinden biri oldu. Uzmanların, yeni oluşacak kabinenin ve ekonomi yönetiminin piyasalar için önemli olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabileceğini ifade etti.



