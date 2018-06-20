T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Dolar kuru: 4.75, Soğan kuru: 6.95"

Karamollaoğlu Twitter'dan dolar kuru ile soğan fiyatlarını karşılaştırdı

20 Haziran 2018 17:44

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, dolar ve kuru soğanı karşılaştırarak Twitter'dan esprili bir tweet attı.

Dolar kurunun 4.75 olduğu görselle kuru soğanın 6.95 olduğu görselleri kolajlayan Karamollaoğlu, tweet'ine "Dolar kuru: 4.75, Soğan kuru: 6.95" notunu düştü.

24 Haziran baskın seçimlerine giderken siyasilerin ana gündem maddesi ekononi. Tarım ürünlerinin fiyatlarının da arttığı son günlerde sosyal medyada sık sık fiyatları eleştiren görseller ve yorumlar paylaşılıyor.

İşte Karamollaoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım: 

ETİKETLER

Saadet PartisiGenel Başkanıcumhurbaşkanı adayıTemel Karamollaoğludolarkuru soğantwitter
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-06-20T17:44:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/dolar-kuru-475-sogan-kuru-695,655785","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/dolar-kuru-475-sogan-kuru-695,655785"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24