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Ekonomi

Dolar kritik eşiğin altına indi

Kur böylece 2 aydan beri ilk kez bu seviyenin altına geriledi

24 Nisan 2017 12:23

Dolar, Fransa seçimleri ilk turunun sonuçlarının belli olmasının ardından 3.60'ın altına kadar düştü. Kur böylece 2 aydan beri ilk kez bu seviyenin altına geriledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre doların TL karşısında bu düşüşünün parite etkisinden kaynaklandığı belirtiliyor. Sonuçların ortaya çıkmasının ardından Euro, dolar karşısında beş ayın zirvesine tırmandı.

Seçimler sonrası, ikinci turda merkezin adayı Emmanuel Macron'un Euro karşıtı Marine Le Pen'e üstünlük sağlayacağı beklentilerinin artması ile birlikte Euro 3.94 seviyesine kadar çıktı.

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