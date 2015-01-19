Dolar iki haftanın en yükseğinde

Bankalarası piyasada dolar/TL 2,3455 ile son iki haftanın en yükseğini gördü. Geçen haftanın ilk işlem gününe 2,31 seviyesinden başlayan dolar/TL küresel risk iştahında düşüşün yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimine gidebileceği beklentilerinin artmasıyla 2,3401'e kadar yükselmiş ve haftayı 2,3236'dan tamamlamıştı.

Bugün bankalararası piyasada güne 2,3313'ten başlayan dolar/TL, 2,3455 ile son 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL şu dakikalarda 2,3435'ten işlem görürken, güne 2,6955'ten başlayan avro/TL şu dakikalarda 2,7230 seviyesinden alıcı buluyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre analistler, bugün ABD piyasalarının tatil olması nedeniyle yurt içinde işlem hacminin görece düşük kalabileceğini belirtiyor. Piyasaların yarın gerçekleştirilecek PPK toplantısı kararlarına odaklandığını ifade eden analistler, piyasanın 25 ila 50 baz puanlık indirim beklentisini fiyatlamaya çalıştığını kaydediyor. Dolar/TL'de 2,35 ve 2,37 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 2,3420'nin altına ise 2,32'ye geri çekilmenin olabileceğini tahmin ediyor.