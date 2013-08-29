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Ekonomi

Dolar haftayı 2,07'den 2,03'e düşüşle tamamladı

Borsa tepki alımları ve ABD'den gelen olumlu verilerle haftayı yüzde 1,4 artışla tamamlarken, dolar 2,03 TL'ye geriledi

29 Ağustos 2013 22:14

Hafta başında kur ve Suriye'ye müdahale endişesi ile hızlı düşen BIST-100 XU100 tepki alımları ve yurtdışında olumlu ekonomik verilerden kaynaklı pozitif seyrin de etkisiyle bugün sanayi hisseleri öncülüğünde yüzde 1,44 yükseldi.

cnbce.com'un haberine göre, endeks günü 66 bin 394,41 puandan tamamladı.

Haftayı %1,41 düşüşle kapatan Amerikan Doları 2,03 TL'ye geriledi. Euro haftayı 2,68 TL değerle tamamladı.

Güne küresel piyasalara paralel olarak alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 66 bin 10,24 puanı görürken, genel olarak yükseliş isteğini devam ettirdi ve en yüksek 67 bin 229,33 puana kadar yükseldi.

Analistler, haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksinin 64 bin desteğinin çalıştığını ve tepki alımlarının dün banka hisselerinde bugün de holding hisselerinde yoğunlaşmasının dikkati çektiğini belirtiyor.

Önümüzdeki hafta yurtiçinde Ağustos ayı enflasyon verileri ile yurtdışında ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

 

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