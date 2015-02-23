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Ekonomi

Dolar haftaya yükselişle başladı

Gözler yarın Merkez Bankası'nın Para Piyasası Kurulu'nda vereceği karara çevrilmişken dolar haftaya 2.45'in üzerinde başladı

23 Şubat 2015 11:48

Dolar sabah saatlerinde dolar 2.4705'i gördü. Öte yandan Asya borsaları, bölgedeki pek çok ülkenin Ay takvimine göre Yeniyıl tatilinden dönmelerinin ardından bugün yatay seyir izlerken, Yunanistan'ı acil mali krizden kurtaracak anlaşmanın sağlanması piyasaya destek sağladı.

MSCI'nın Japonya hariç Asya Pasifik borsalar endeksi .MIAPJ0000PUS bugün seans başındaki kayıpların ardından son olarak Cuma günkü kapanışa göre yatay işlem gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi bugün yüzde 0.8 yükseldi.

Piyasalarda Almanya'da bugün açıklanacak Ifo endeksi ile ABD merkez bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in Salı ve Çarşamba günü ekonomi ve para politikasına ilişkin olarak yapacağı açıklamalar izleniyor.

ABD'de Dow ve S&P 500 Yunanistan ve euro bölgesi maliye bakanlarının Atina'ya dört ay daha süre uzatımı konusunda anlaşmalarının ardından Cuma günü rekor yüksek seviyeden kapandı. Nasdaq'da ise yükseliş üst üste sekizinci günde de devam etti.

Sağlanan anlaşma Yunanistan'ın parasının gelecek ay bitmesine ve para birliğinden çıkmak zorunda kalma olasılığınan doğan acil riski ortadan kaldırdı.

Enerji endeksi dışında S&P 500 alt sektör endekslerinin tamamı yükselirken, Apple hisselerindeki kazanımlar S&P 500 ve Nasdaq'a önemli destek sağladı.

ABD'de haftalık bazda Dow yüzde 0.7, S&P 500 yüzde 0.6 ve Nasdaq yüzde 1.3 yükseliş kaydetti.

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