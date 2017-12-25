T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar haftaya nasıl başladı?

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde geçtiğimiz hafta boyunca görülen olumlu hava TL'ye de yansıdı

25 Aralık 2017 12:07

Dolarda geçtiğimiz hafta yaşanan olumlu seyir, yeni haftanın ilk rakamlarına da yansımış görünüyor. Dolar/TL kuru sabah ilk işlemlerin ardından 3.81'li seviyelerde dengelendi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde geçtiğimiz hafta başından hafta kapanışa kadar görülen olumlu hava TL'ye de yansıdı. Dolar 3.81 TL sınırına kadar gerilerken, yeni haftaya da benzer seviyelerden başladı. Saat 09:00'da dolar kuru 3.8919 seviyesinden işlem gördü.

İçeride bugün için dolar kurunu etkileyebilecek önemli bir veri akışı görülmezken, piyasalar ağırlıklı olarak yurtdışını takip edecek.

ETİKETLER

dolardolar kuruliradolar ne kadardolar güne nasıl başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24