Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolarda geçtiğimiz hafta yaşanan olumlu seyir, yeni haftanın ilk rakamlarına da yansımış görünüyor. Dolar/TL kuru sabah ilk işlemlerin ardından 3.81'li seviyelerde dengelendi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde geçtiğimiz hafta başından hafta kapanışa kadar görülen olumlu hava TL'ye de yansıdı. Dolar 3.81 TL sınırına kadar gerilerken, yeni haftaya da benzer seviyelerden başladı. Saat 09:00'da dolar kuru 3.8919 seviyesinden işlem gördü.

İçeride bugün için dolar kurunu etkileyebilecek önemli bir veri akışı görülmezken, piyasalar ağırlıklı olarak yurtdışını takip edecek.