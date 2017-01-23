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Ekonomi

Dolar haftaya nasıl başladı?

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından dolardaki hareketlenme durdu

23 Ocak 2017 12:22

Cuma günü 3.80'in üzerinde işlem gören dolar-TL, Donald Trump'ın ABD başkanlık koltuğunu devralmasıyla frene bastı.

Kur haftanın ilk gününde 3.75'ten işlem görüyor. Euro-TL ise 4.03'ten işlemde.

Dolar, Trump'ın devir teslim töreninde yaptığı konuşmada maliye politikalarına ilişkin fazla detay vermemesi ve dış politikada "Önce Amerika" vurgusunun ağır basacağını kaydetmesinin korumacılık endişelerini artırması ile birlikte, Cuma günkü kayıplarını sürdürdü.

Dolar yen karşısında, Asya'da bulunan bir Döviz traderına göre, makro fonların Trump'ın büyüme odaklı duruşundan kar etme beklentileri ile yapılan işlemlerinden çıkmalarının ardından, Tokyo'da satıcıların kısa pozisyona ve kaldıraçlı hesaplara girmesi ile birlikte yüzde 0.8 kadar düştü. ABD Hazine tahvillerinin faizleri, yatırımcıların güvenli liman aramaları sonucu düştü. 10'lar Grubu ülkelerinin paralarının tümü dolar karşısında güç kazandı.

Sydney'de National Australia Bank Ltd. Döviz stratejisti Rodrigo Catril, "Bu hafta temkinli bir ton hakim olacak, zira piyasa Trump ve ekibinin politika duyurularına karşı çok hassas olacak," dedi ve "Trump'ın Amerika'ya refah getirip getirmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Küresel açıdan, Trump'ın politikaları Amerika'nın pastadan daha büyük bir dilim alması ile sonuçlanabilir, ancak küresel ticaret azalırsa, pasta muhtemelen büyümeyecektir" şeklinde görüş bildirdi.

Dolar/yen, 113.66-114.49 aralığıda seyrettikten sonra yüzde 0.8 düşerek 113.74 seviyesine indi.

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