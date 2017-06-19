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Ekonomi

Dolar haftaya 3.50'nin altında başladı

Euro 3,91 seviyesinden işlem görüyor.

19 Haziran 2017 13:02

Dolar/TL haftanın ilk gününde bankalararası piyasada 3,4979 seviyesinden işlem görüyor. Euro da 3,91 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalar hem veri hem açıklama açısından yoğun bir haftayı geride bıraktı. En önemlisi Fed ve Merkez Bankası'nın olmak üzere geçen hafta sahne merkez bankalarınındı. Ayrıca makro ekonomik tarafta pek çok veri peş peşe geldi. Bunun sonucunda dolar/TL önce 3,49'un altına kadar geriledi.

MB'nin sıkı duruşun süreceğini açıklaması TL'yi destekledi. Bundan sonra doların yönü açısından Fed üyelerinin bilanço küçültmeye ilişkin açıklamaları izlenecek.

Gözler daha çok siyasi gelişmelerde olacak. Fransa seçimleri ve Brexit'in yaratacağı etkiler parite kanalından TL üzerinde etkili olacak.

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