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Ekonomi

Dolar haftaya 2.96 seviyesinde başladı

Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST 100) geçtiğimiz Cuma günü yüzde 1,45 değer kazanarak 73.481,13 puandan kapanmıştı

01 Şubat 2016 11:22

Küresel piyasalar Çin PMI verisi ile haraketlenirken Dolar haftaya 2.96 TL seviyelerinde başladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Japon hisse senetlerinde Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) geçtiğimiz hafta aldığı negatif faiz kararının ve yeni parasal genişlemenin pozitif etkisi devam etti. Çin hisse senetleri ise resmi PMI verisinin beklenti altında kalmasıyla düştü. Çin'de altı aydır düşen resmi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ocak ayında üç yılın en düşük seviyesine indi (49,4). PMI verisinin Çin ekonomisinde soğumaya işaret etmesi petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı. Brent tipi ham petrolün fiyatı saat 09:15 itibariyle yüzde 1,69 değer kaybı ile 35,38 dolardan işlem görüyor.

Dolar haftaya yatay başladı

Dolar haftaya 2,9630 TL, Euro ise 3,2150 TL seviyelerinden başladı.  

Önceki kapanışta Dolar satış fiyatı 2,9630 TL; Euro satış fiyatı 3,2120 TL olmuştu.

Euro/Dolar paritesi 1,08, Sepet Kur ise 3,08 seviyelerinde yukarı yönlü. Cuma günü yüzde 11 altına gerileyen 2 yılık gösterge tahvilin faizi yüzde 10,99 seviyesinde.  

Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST 100) geçtiğimiz Cuma günü yüzde 1,45 değer kazanarak 73.481,13 puandan kapanmıştı.

 

Güne 1.118 dolardan başlayan altın 1.122,70 dolara kadar yükseldi. Spot altının ons fiyatı saat 09:00 itibariyle 1.121 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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