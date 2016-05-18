Dolar 2,97 seviyesinde

Dolar, siyasi gelişmeler ve küresel piyasaların etkisiyle 2,97 seviyesine yükselirken; altında üç gündür süren yükseliş sona erdi.

Yurtiçindeki siyasi belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri artırma yönündeki sinyalleri doların haftaya değer kazanarak girmesine neden oldu.

Hafta başında 2,98’i aşan dolar, güne 2,97’yle devam ederken, Euro 3,35 seviyesinde.

Fed'in faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesinin ardından değer kaybeden altının gram fiyatı 121,85 liraya düştü.

Çeyrek altın 200 lira, Cumhuriyet altını ise; 815 liradan işlem görüyor.