Dolar, haftanın son gününe sakin başladı

Dolar/TL haftanın son gününe sakin bir başlangıç yaparak 4.0715 seviyelerinden işlem görüyor.

Dünya'nın aktardığına göer dolar endeksinin 91 puanın üzerinde çok güçlü olmaması gelişmekte olan ülke piyasalarını bir miktar rahatlattı. Bu rahatlamanın etkisiyle birlikte dolar/TL dün genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi. 4.05 seviyelerini gören kur, genel olarak 4.06 civarında hareket etti.

Bu sabah ise sakin bir hareket görülen dolar/TL kuru 07.50 itibariyle 4.0715, Euro ise 4.9335 seviyesinde yer aldı.

Euro/dolar 1.2110, brent petrol 74.57, altının ons fiyatı da 1317.60 dolardan işlem görüyor.