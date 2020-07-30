Dolar güne nasıl başladı?

Uzun süre 6,85 civarına demir atan dolar/TL yeniden 7 seviyesini gördü. Euro/TL'de ise 8,27 ile rekor kırıldı. Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki değerini gösteren sepet kur endeksi son iki yılın en düşük seviyesine gerilerken ve Fed'in mesajlarıyla küresel piyasalarda iyimser beklentiler oluşurken, TL varlıklar negatif ayrışıyor.

Dolar/TL’nin kamunun 100 milyar doları aşan döviz arzı desteğiyle yaklaşık 1.5 aydır izlediği stabil seyir, bu hafta itibarıyla yerini 7 seviyesine doğru yükselişe bırakırken Türkiye’nin risk primi (CDS’ler) 500 puanın üzerinde hızlı yükseldi.

Euro/TL 8,27 ile rekor tazelerken, dolar/TL de 7.00 seviyesini gördü.

DOLAR

6.9671 (%-0.03)

EURO

8.1957 (%-0.45)

ALTIN

438.797 (%-0.83)

Türkiye negatif ayrışıyor

BIST-100 endeksinde önceki gün yaşanan yüzde 3.5 civarı kayıp sonrası dün de yüzde 2 kayıp yaşanırken bankacılık endeksi önceki günkü yüzde 4.5 kaybının ardından bugün de yüzde 3’e yakın kayıp yaşadı.

TCMB’nin piyasalarda belirgin bir oynaklık getirmeyen enflasyon raporu sonrası gözlerin çevrildiği ABD Merkez Bankası (Fed), pandeminin etkilerini hafifletmek için gösterge faizi 15 Mart’tan bu yana bulunduğu yüzde 0 ile yüzde 0.25 hedef bandında tutma kararı aldı.

Pandeminin çok ciddi bir risk oluşturduğunun altı çizen Fed, repo ve swap hatlarını 31 Mart’a kadar uzattı. Ekonominin iyileştiğinden emin olana kadar faizlerin çok düşük seviyede tutulacağı vurgulandı.