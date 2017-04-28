Dolar güne nasıl başladı?

MB'nın Geç Likidite Penceresi faizini 50 baz puan artırmasının ardından çarşamba günü 3.59'dan 3.55'e kadar gerileyen dolar kuru, bu seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, MB'nın enflasyon raporu yurtiçi piyasadaki en önemli gündem maddesi. Banka, çarşamba günü faiz kararına ilişkin açıklama metninde "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşumuzu koruyacağız" değerlendirmesine yer vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ise 1. çeyrek büyüme verisi saat 15:30'da açıklanacak. Büyümenin %1 olması bekleniyor.