Dolar güne nasıl başladı?

Çarşamba günü 3,94 lira rekorunu tazeleyen ve sonrasında kademeli olarak düşüşe geçen Dolar/TL güne, 3,7233 lira ile başladı.

Yine 4,16 lira ile rekor kıran Euro ise güne, 3,9625 seviyelerinde başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında Türk lirasının dolar karşısındaki tarihi değer kaybına ilişkin olarak, "Elinde silahı olan teröristle elinde doları, eurosu, faizi olan terörist arasında hiçbir fark yok" demişti. "Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar" diyen Erdoğan, "Öte yandan elbette bizim de sıkıntılarımız, sorunlarımız var ama bunların hiçbiri ülkemizde döviz kurunun bu seviyeye gelmesinin açıklaması olamaz" ifadesini kullanmıştı.