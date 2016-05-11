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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Yükselişini sürdüren dolar/TL 2,96'ya yaklaştı

11 Mayıs 2016 13:16

Yurtiçinde siyasi tansiyonun tekrar artması, ekonomi yönetimi ve politikalarının önümüzdeki dönem seyrine ilişkin endişeler piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde 2.9575'e kadar yükselen dolar/TL, bu sabah 2.9470/2.9485 seviyesinde güne başladı. Dolar gün içinde 2,9590'a kadar yükseldi.

Dolar/TL geçen haftaya dolardaki küresel zayıf seyre paralel altı ayın en düşük seviyeleri olan 2.80'in altında başlamış ancak artan risklerle yönünü yukarı çevirerek 2.9765 seviyesini test etmişti.

Dün aynı saatte 3.1448/3.1465 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.1512/3.1531, 3.3482/3.3505 seviyesinde olan euro/TL ise 3.3555/3.3578 seviyesinde işlem gördü.

Dün genel olarak bant aralığına hareket eden dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesi yönündeki açıklamaları ardından dalgalandı.

Analistler, TCMB üzerinde faiz konusunda politik baskının devam ettiğini, enflasyonda görülen düşüşün de TCMB'nin elini rahatlattığına dikkat çekiyor.

 

 

Serbest piyasada döviz kurları

 

İstanbul serbest piyasada dolar 2,9450, euro 3,3550 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 2,9430 liradan alınan dolar 2,9450 liradan satılıyor. 3,3530 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,3550 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,9420 lira, euronun satış fiyatı ise 3,3490 lira olmuştu.

 

Tahvil bono piyasası

 

Tahvil-bono piyasasında ise geçen hafta çift haneyi test eden 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanış ve valörde son işlemde yüzde 10.06 seviyesindeydi.

Öte yandan 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta yüzde 9.81 seviyesindeydi.

Beş yıllık gösterge olan 17 Şubat 2021 itfalı tahvil ise dün spot kapanışta yüzde 9.92, valörde son işlemde yüzde 9.91 seviyesindeydi.

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