Dolarda yeni zirve: 9,87

Döviz kurları güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.

Dolar akşam saatlerine doğru 9,87 seviyesine kadar çıktı ve tarihi zirvesi olan 9,85'i geçti. Dolar dün günü 9,73 seviyesinden kapatmıştı.

Euro ise 11,27 lira seviyesinden güne açılış yaparken, öğle saatlerinde 11,34'e kadar yükseldi. Euro da akşam saatlerinde yükselişine devam ederken 11,40 seviyesini gördü. Euro dün kapanışta 11,29 seviyesinden işlem görüyordu.

ABD'de TÜFE 31 yılın zirvesinde

Öte yandan döviz kurlarındaki yükselişte ABD'de bugün açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) etkili oldu. TÜFE rakamlarına göre Amerika'da enflasyon 0,9 puan artışla yüzde 6,2'yle beklentilerin üzerinde geldi. Söz konusu yüzde 6,2'lik enflasyon ABD'de son 31 yıldaki en yüksek enflasyon olarak kaydedildi.

Piyasa tahminleri enflasyonun ekimde 0,6 puan artması ve yüzde 5,8'e yükselmesi yönündeydi.

Diğer yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi Toplantısı'nda (FOMC) varlık alımlarında azaltıma giderken, faizi 0 - 0,25 arasında sabit bırakmıştı.

Enflasyon verisinin yüksek gelmesi sonrası Fed'in para politikasında olası bir erken sıkılaşmaya gitmesi, dolardaki söz konusu artışı daha da yukarıya çıkarabilir.

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