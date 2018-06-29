Dolar güne 4.57 seviyesinde başladı

Dolar bugüne de dünkü seviyelerinden başladı. Dolar kuru sabah saat 07.10 itibariyle 4.5725 TL iken, euro ise 5.3340 TL'den el değiştirdi.

Seçim öncesi 22 Haziran Cuma günü 4.66 civarından kapanan dolar/TL seçim sonuçlarının ardından Pazartesi günü 4.5375'e kadar gerilemişti. Sonrasında uzmanlara göre yatırımcıların ekonomide yeni döneme odaklanması ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybının etkisiyle 4.7235'e kadar yükselmişti.

Habertürk'ün aktardığına göre seçim riskinin bitmesinin yanı sıra OHAL'in kaldırılma ihtimalinin de piyasalara olumlu yansıdığı belirtilirken, TL dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösteren para birimlerinden biri oldu.

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çeken analistler, söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça piyasada temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.

TL'deki oynaklık dün düşmeye devam ederken, dolar/TL'de 4.55 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde düşüşün devam edebileceği belirtiliyor.